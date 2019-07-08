Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Obidos Ladies Açık turnuvasının tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Pemra Özgen, Portekiz'de zirvede

Milli tenisçi Pemra Özgen, Portekiz'de düzenlenen Obidos Ladies Açık turnuvasının tek kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pemra Özgen, 25 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Fransız Oceane Dodin ile karşılaştı.
Milli tenisçi, rakibini 3-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
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