Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor
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Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor

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Sarı-Lacivertliler'de omzu çıkan Pelkas, Valencia ve transfer evrakları yetişmen Min-Jae Kim Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. Son dakika sürprizi ise Mert Hakan'dan geldi. Kasığında ağrı hisseden başarılı orta sahada yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe ligin ilk haftasındaki zorlu Adana Demir deplasmanına önemli eksiklerle çıkıyor. Santrfor, sol bek ve sağ bek transferini yetiştiremeyen Kanarya'da sakatlıklar da sıkıntıların adeta tuzu biberi oldu.

Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 önemli eksikle Adana'ya gidiyor

İLK KABUS PELKAS'TAN

Hafta içi antrenmanda omzu çıkan Pelkas, 1 ay sahalardan uzak kalacak. Pelkas'ın ardından antrenmanda Valencia da sakatlık geçirdi. Tecrübeli forvet oyuncusu tedbir amaçlı olarak kadroda yer almadı.

KİM YETİŞMEDİ

Güney Koreli yeni transfer Kim de hem hazır değil hem de evrakları yetişmedi.

AĞRI HİSSETTİ

Mert Hakan, kasığında ağrı hissederek çalışmaları bıraktı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından sağ kasığında yırtık olduğu ortaya çıktı. Mert Hakan da kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe'den Mert Hakan açıklaması: Oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın bugünkü antrenman esnasında ağrı hissetmesi sebebi ile Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR'ı çekilmiştir. Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Sarı-lacivertli ekibin Adana Demirspor ile oynayacağı maç için kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Tisserand, Novak, Nazım Sangare, Osayi Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Mesut Özil, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Samatta, Serdar Dursun."

Pelkas'la başlayan sakatlık kabusu Mert Hakan'la devam etti! F.Bahçe, 4 eksikle Adana'ya gidiyor
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