Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı
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Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı

19.12.2020 21:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 21:29
Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı

Gaziantep'in 3-1 kazandığı maçın 64. dakikasında Fenerbahçe'nin Pelkas ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Bu karar sonrası sosyal medyada taraftarlar isyan etti. Yapılan bir yorumda "Sizin adaletiniz batsın" ifadesi kullanıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele esnasında yaşanan bir pozisyon adeta sarı lacivertlileri çileden çıkardı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Gaziantep FK 2-1 üstün durumdayken Fenerbahçe Pelkas ile beraberliği yakaladı. Fakat Yunan oyuncunun attığı gol, yan hakemin ofsayt kararıyla geçerli sayılmadı. VAR incelemesi sonrasında, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'a pozisyonu incelemesi için tavsiye verilmedi.

Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı

"BUZ GİBİ GOLÜ YEDİLER"

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında yayıncı kuruşun pozisyonu ofsayt çizgisini çizerek paylaştı. Bu görüntü sonrasında birçok taraftar iptal edilen golün yanlış bir karar olduğunu ifade etti. Yapılan yorumlardan birinde "Pelkas'ın buz gibi golünü yediler. Yayınlanan ofsayt çizgisinde bile ofsayt yok. Sizin adaletiniz batsın" ifadesi kullanıldı.

Pelkas'ın attığı golün iptali sonrası F.Bahçe taraftarı çileden çıktı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 21:42:16. #1.15#
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