Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
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Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı

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Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitrios Pelkas, Başakşehir karşısında attığı klas golle takımına 2-1'lik üstünlüğü getirirken, şubat ayındaki Trabzonspor maçından beri süren suskunluğunu bozdu. Bu sezon Süper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlayan Dimitrios Pelkas (5 gol & 5 asist), Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10 ve daha üzeri dış saha golünde pay sahibi olan son isim Alex de Souza'ya en çok yaklaşan isim oldu.

57. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topu çok iyi çeken Pelkas uzak köşeye yaptığı nefis vuruşla Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Sarı lacivertli oyuncu böylece 26. maçında 6. golünü atarken, tıpkı Trabzon deplasmanında olduğu gibi takımına değeri çok yüksek bir katkıda bulundu.

ALEX'İN İZİNDE

Öte yandan bu sezonSüper Lig'de 10 deplasman golüne doğrudan katkı sağlayan Dimitrios Pelkas (5 gol & 5 asist), Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 10 ve daha üzeri dış saha golünde pay sahibi olan son isim Alex de Souza'ya en çok yaklaşan isim oldu. Brezilyalı efsane sarı lacivertlilerin şampiyon olduğu 2010-11 sezonunda 13 gol, 9 asistle toplam 22 deplasman golüne katkı sağlamıştı.

Pelkas, Başakşehir'e attığı golle efsane Alex de Souza'yı yakalamayı başardı
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