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Pehlivanlar Yalıntaş'ta kapıştı

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Pehlivanlar Yalıntaş'ta kapıştı

Mustafakemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ve Güney Marmara'nın en büyük er meydanı buluşmalarından biri olan Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Mustafakemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen ve Güney Marmara'nın en büyük er meydanı buluşmalarından biri olan Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Geçen yıl pandemi sebebiyle yapılmayan güreşlerin bu yıl 15'incisi gerçekleştirildi. Kıran kırana geçen müsabakaların yaşandığı güreşlerde başpehlivanlığı Yıldıray Akın kazandı.

Şükrü Erdem Spor Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı 15. Yalıntaş Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 13 boyda 253 pehlivan er meydanına çıktı. Nefes kesen güreşleri, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Yalıntaş Güreş Ağası Habib Karaca, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte güreş severler yakından takip etti. Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz ve İsmail Koç gibi tecrübeli isimleri er meydanında ağırlayan müsabakalarda,Yalıntaş Güreşleri'nde altın kemerin sahibi Yıldıray Akın oldu. Final müsabakasında Bursalı Yalçın Üncül'le karşılaşan Kocaelili Yıldıray Akın, rakibini yenerek 15. Yalıntaş Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı. Baş boy kürsünde ikinciliği Yalçın Üncül, üçüncülüğü ise Ali Gürbüz ve Hamza Köseoğlu elde etti.

Mustafakemalpaşalı başarılı güreşçi Okan Yavaş ise başaltı kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Boylarında dereceye giren ata sporcularına madalya ve ödüllerin protokol tarafından verildiği güreşlerin 2022 yılı ağalığını da iş insanı Habib Karaca üstlendi. - BURSA

Pehlivanlar Yalıntaş'ta kapıştı

Pehlivanlar Yalıntaş'ta kapıştı

Pehlivanlar Yalıntaş'ta kapıştı

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Haber: Pehlivanlar Yalıntaş'ta kapıştı - Haberler Spor
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