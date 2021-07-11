Pehlivan Yeşil Yeşil'den erken veda

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık boyu 1. Tur müsabakaları sona erdi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık boyu 1. Tur müsabakaları sona erdi. Müsabakanın uzatma dakikalarında Cengizhan Şimşek, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i sırt aşağı yenerek eledi.

2009 ve 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, ilk turda genç rakibi Cengizhan Şimşek ile karşılaştı. Oldukça hareketli geçen müsabakanın normal süresinde yenişme olmayınca puanlamaya gitti. Yaklaşık 60 dakika süren müsabakanın uzatma dakikalarında Cengizhan Şimşek, rakibi Mehmet Yeşil Yeşil'i sırt aşağı yenerek 2. tura yükselen isim oldu.

Favori isimler Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Recep Kara, Şaban Yılmaz ve Fatih Atlı ise bir üst tura yükselen isimler oldular. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı