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Pegasus, IATA'nın kadın temsilini artırma girişimini imzaladı

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü ve IATA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet T. Nane, "IATA'nın '25by2025' girişimine imza atarak şirketimiz içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir taahhütte bulunduk." dedi.

20.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:01
Pegasus, IATA'nın kadın temsilini artırma girişimini imzaladı

Genel Müdürü ve IATA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet T. Nane, "IATA'nın '25by2025' girişimine imza atarak şirketimiz içerisinde cinsiyet dengesini sağlama konusunda bir taahhütte bulunduk." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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