: Pedro Rebocho, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

22.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:51

Fenerbahçe ile Beşiktaş Süper Lig'in 16. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 22. dakikasında Luiz Gustavo'nun ortasında Pedro Rebocho topa eliyle müdahale etti. Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Kruse de meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu gol sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Pedro Rebocho'ya yüklendi. Rebocho, Twitter'da trend topic oldu.

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