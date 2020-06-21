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Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık karşıtı eylem ve söylemlere tepki gösterdiSüper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, ırkçılığa tepki gösterdi.

Pedro Henrique ırkçılığa tepki gösterdi
21.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:10

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık karşıtı eylem ve söylemlere tepki gösterdi

Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, ırkçılığa tepki gösterdi.

Maçın ilk yarısında takımının ilk golünü attıktan sonra takım arkadaşları Djedje ve Mensah'ı yanına alarak elini yumruk yapıp havaya kaldıran Pedro Henrique, Amerika'da yaşanan ırkçılık olaylarına tepkisini ifade etti. Pedro Henrique, maç sonrasında da "Brezilya'da farklı renkten insanlarla büyüdüm. Her renkten arkadaşım var. Irkçılık kabul edilemez bir durum. Bugün takımdaki en iyi arkadaşlarımdan Djedje ve Menhsah ile birlikte ırkçılığa tepki göstermek adına böyle bir sevinç yaptım" dedi.

Golü ile ilgili olarak da konuşan Pedro Henrique, "Genelde gollerim sağ ayak ile oluyor ama bu kez sol ayak ile yaptım ve bu da benim için ilginç bir gol oldu. Çok iyi bir vuruş yaptım. Takımıma gol kazandırdığım için mutluyum" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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