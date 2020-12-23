Pedro Henrique: "Haksızlık istemiyoruz"
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Pedro Henrique: "Haksızlık istemiyoruz"

23.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:03
Pedro Henrique:

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, haksızlığa uğrayıp puan kaybı yapmak istemediklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, haksızlığa uğrayıp puan kaybı yapmak istemediklerini söyledi.

Son haftalarda hakem kararlarının ön plana çıktığı Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Konyaspor maçında hakem hatasına kurban gitmek istemiyor. Antalyaspor maçında 2 gol atan ve bu golleri VAR kararı ile geçerli sayılmayan Kayserisporlu Pedro Henrique, "İki golüm iptal oldu. İlk golde faul yoktu. Bunu hakem de söyledim. İkinci golü bilmiyorum. Bu maç geride kaldı ve önümüzde çok önemli Konyaspor maçı var. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Elbette hakem hatası ve haksızlık istemiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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