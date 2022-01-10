Peak Games'in Sahibi Zynga Take Two Tarafından Satın Aldı!

Ülkemizin ilk unicorn şirketi Peak Games'in de sahibi olan Zynga Take Two tarafından rekor fiyata satın alındı!

Suların asla durulmadığı oyun dünyası yeni bir yıla da dev bir satın alım haberi ile başladı. Oyun dünyasının devlerinden Rockstar Games ve 2K'i bünyesinde barındıran Take Two gözünü bu kez de mobil oyun pazarının en büyüğü Zynga'ya gözünü dikti. Dünyaca ünlü bu iki şirket arasında mutabakata varıldı ve böylece Zynga tamı tamına 12.7 milyar dolarlık bir anlaşma ile Take Two çatısı altına girdi. Hisse başına 9.86 dolardan gerçekleşen satış sonrasında resmi açıklamada bulunan Take Two CEO'su Strauss Zelnick bu dev satın alım ve oyun dünyasının dinamikleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Zelnick açıklamalarında mobil oyunların eğlence sektörünün en hızlı büyüyen kolu olduğunu belirtirken Zynga ile olan birleşmelerinden ötürü de oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirmiş vaziyette. Tüm bunlara ek olarak bu birleşmenin yepyeni ve heyecan yaratacak projelerin de önünü açacağı Zelnick tarafından duyurulanlar arasında.

Peak Games de Take Two Çatısı Altına Girmiş Oldu

2020 yılında gerçekleşen satışta Türk mobil oyun şirketi Peak Games 1.8 milyar dolara Zynga çatısı altına girmiş ve ülkemizin ilk unicorn şirketi olma unvanını kazanmıştı. Take Two tarafından yapılan Zynga satın alımı ile birlikte ise Peak Games'de Take Two çatısı altına girmiş oldu.

Yerli Oyun Firması Peak Games 1.8 Milyar Dolara Satılıyor

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