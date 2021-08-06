Pazarlar kirazı, "Kütahya Pazarlar Kirazı" olarak tescillendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pazarlar kirazı, "Kütahya Pazarlar Kirazı" olarak tescillendi

Pazarlar kirazı, 'Kütahya Pazarlar Kirazı' olarak tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Ticaret Borsası ile Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Pazarlar kirazının coğrafi işaret için başlatılan çalışmalar sonuç verdi ve Kütahya il genelinde yetişen Kirazlar "Kütahya Pazarlar Kirazı" adı altında coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kütahya Ticaret Borsası ile Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılında Pazarlar kirazının coğrafi işaret için başlatılan çalışmalar sonuç verdi ve Kütahya il genelinde yetişen Kirazlar "Kütahya Pazarlar Kirazı" adı altında coğrafi işaret olarak tescillendi.

Kütahya Ticaret Borsası Başkanı Necati Gültekin, "Kütahya Pazaralar Kirazı" adı ile tescillenen ve bölgede üretimi yapılan Kirazın tanıtımı ve pazar payının arttırılması ile ilgili çalışmaların yapılması konusunda Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'yi ziyaret ederek alım satımın yapıldığı bölgede üreticilerle görüştü. "Kütahya Pazarlar Kirazı" adı ile tescillenen kirazın satışında Coğrafi İşaretin önemli olduğunu belirterek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Kütahya Pazarlar Kirazı" coğrafi işaret çalışmalarında destek olan Kütahya Tarım Gıda ve Orman Müdürlüğüne, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci'nin yapmış oldukları destek ve çalışmalardan dolayı teşekkür eden KÜTBO Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, "İlimizde üretimi yapılan ürünler ile yapılmakta olan lezzetlerimize coğrafi işaret almaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 8 ürünün Coğrafi İşaret tescili almış bulunmaktayız. Daha önceden alınan ürünlerle toplam 11 coğrafi işaretli ürünümüzün olduğunu belirterek bu çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu

Bölgede üretilen Kiraz için Kütahya Ticaret Borsası ile Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce 1 yıl önce coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıklarını dile getiren Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Kütahya Merkez, Simav, Şaphane, Gediz ve Pazarlar ilçelerinde yetişen kirazlar karakteristik renk, tat, meyve iriliği ve meyve eti sertliği gibi ayırt edici özellikleri ile birlikte bölgenin coğrafi konumu ve kirazın üretim metodu ile ilgili ortaya çıkan özellikleri bakımından Ülkemizde diğer üretilmekte olan kirazlardan meydana gelen ayrıt edici özelliğe sahiptir. Bu özellikler ön planda tutularak, Türk Marka ve Patent Kurumuna Kütahya Ticaret Borsası tarafından başvuruda bulunuldu ve 1975 yılından beri yetiştirilmekte olan "Kütahya Pazarlar Kirazı"na "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" alınmıştır. Tat, renk, doku, aromatik, sululuk ve sertlik durumu bakımından ayrı bir öneme sahip olan Pazarlar kirazına hak ettiği ekonomik değeri kazandırmayı amaçlıyoruz. Yaptığımız girişimler ve uzun emekler sonucunda Kütahya Ticaret Borsası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen süreç sonucunda kirazımız Türk Patent enstitüsü tarafından tescillendi. Hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Pazarlar kirazı, 'Kütahya Pazarlar Kirazı' olarak tescillendi
Pazarlar kirazı, 'Kütahya Pazarlar Kirazı' olarak tescillendi
Pazarlar kirazı, 'Kütahya Pazarlar Kirazı' olarak tescillendi
Pazarlar kirazı, 'Kütahya Pazarlar Kirazı' olarak tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme
Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığından yangın söndürme ekipmanlarında fiyat artışı iddialarına inceleme
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 'Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.'
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Şahan Gökbakar Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Rıza Kayaalp Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pazarlar kirazı, "Kütahya Pazarlar Kirazı" olarak tescillendi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 09:52:46. #1.16#

title