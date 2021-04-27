Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
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Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, 29 Nisan-17 Mayıs arasında yapılacak tam kapanma nedeniyle semt pazarlarının açılmamasının vatandaşlar ve üretici açısından iyi olmayacağını, her ilçede en az 1 gün pazar kurulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama ile korona virüsü vaka sayılarının kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, Türkiye'de tam kapanma kapsamında kısıtlamaların 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçildiğini ifade etmişti. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile de yasaklar ve muaflar listesi de belli oldu. Tam kapanma dolayısıyla semt pazarlarının kapalı olacağını dile getiren Başkan Muhammet Yazıcı, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Pazarcılar tam kapanmada haftada 1 gün tezgah açmak istiyor

"ODAMIZA KAYITLI 500'ÜN ÜZERİNDE PAZARCI VAR"

İnsanların semt pazarı yerine manav ve marketlerden sebze almak zorunda kalacağını dile getiren Yazıcı, "Açıklanan yeni yasaklarla birlikte semt pazarları açılmayacak. Bu kararı doğru bulmuyoruz. 1,5 milyona yakın nüfuslu bir şehirde marketler ve manavlar bu insanların ihtiyaçlarını karşılayamaz. En azından haftada 1 gün ilçelerimizde pazar olması lazımdı. Buna sadece pazarcı gözünden bakmamak gerekiyor. Üretici de malını daha kolay satabilirdi. Esnaf olarak zor durumda kalacağız. 21 gün açmamak demek, bizim açımızdan da tüketici açısından da çok zor. Bakkallar ve marketler açıkken hafta 1 gün pazarlar da açık olsa vatandaşlar daha rahat ihtiyaçlarını görebilirdi. Odamıza kayıtlı 500'ün üzerinde pazarcı var. 40 tane de manav var. Pazar olmayınca insanlar manav ve marketlere mahkum kalacaklar. Market ve manavların bunu istismar edip, fırsata dönüştürmesinden endişeliyiz. Bu talebin uzunca süre karşılanabileceğini düşünmüyorum. Bu süreçte arabayla gezip, sebze meyve satmak da yasak" dedi.

Samsun'da hafta sonu kısıtlaması nedeniyle, cuma günü açılan semt pazarlarının tam kapanmadan dolayı açılmayacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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