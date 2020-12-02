Paypal/Schulman: Kripto paranın tam zamanı

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi Paypal'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dan Schulman, kripto paralar için tama zamanının "şimdi" olduğunu söyledi.

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi Paypal'in CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Dan Schulman, kripto paralar için tama zamanının "şimdi" olduğunu söyledi.

Internet üzerinden düzenlenen Web Zirvesi toplatısında konuşan Schulman, pandemi krizi sürecinde kripto paralara yönelik artan ilginin mantıklı olduğunun altını çizdi ve uzun vadede "her türden dijital paradan yana" olduğunu vurguladı.

PayPal 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, ABD'deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını duyurdu.Açıklamada, "ABD'deki tüm uygun PayPal hesap sahipleri, artık doğrudan PayPal ile kripto para satın alabilir, saklayabilir ve satabilirler" denildi.Açıklamaya göre, şirketin 21 Ekim'deki açıklamasında "10,000 dolar" olarak belirlenen haftalık işlem limiti de "haftalık 20,000 dolara" yükseltildi.Açıklamada, "Müşterilerimizin büyük talebinden dolayı haftalık kripto para satın alım limitini 10 bin dolardan 20 bin dolara çıkardık" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı