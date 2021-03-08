Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim
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Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim

08.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:43
Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, bu sezon Sarı Lacivertliler'in maçları sonrası yaptığı paylaşımlarla ilgili konuştu ve "Türkiye benim ikinci evim. Bu paylaşımları yaptım ve yapmaya devam edeceğim" dedi.

Alman Teknik Direktör Christoph Daum, Fenerbahçe maçları sonrasında yaptığı Türkiye paylaşımlarıyla ilgili konuştu.

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kendisinin puan kayıpları sonrası yaptığı paylaşımlardan rahatsızlık duydukları yönündeki açıklamalar için Beyaz TV'ye konuşan Daum, paylaşım yapmaya devam edeceğini söyledi.

"ADIMIN GEÇMESİNDEN DOLAYI GURURLUYUM"

Fenerbahçe ile adının anılmasından mutlu olduğunu kaydeden Alman hoca, "Türkiye ile güçlü ilişkilerim var. Türkiye'de futbolu seven ve bana her zaman iyi dileklerini gönderen çok arkadaşım var. Türkiye hep benim ikinci evim. Sadece futbolla veya futbol kulübüyle ilgisi yok. Ancak adımın geçmesinden dolayı gururluyum. Ben yıllardır bu paylaşımları yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Haber Yorumları (2)
LUÇE LUÇE LUÇE: Fenerin İlancı yaşı kaç olursa olsun. Bu takımı çalıştırmak için istekli olan Lucescu dur. Şampiyonluğa oynayan dinamo kievden gelir mi?
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ŞAHTIN ŞAHBAZOLDUN: Emre biraz adamda bunu türkiye medyadından siler. Adamsa ama
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