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Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.

17.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:00
Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.


Kulüp Başkanı , 46 yaşındaki Teknik Direktör Mehmet Seçkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arslan, Seçkin'in takımı bugünden itibaren çalıştırmaya başladığını kaydetti. - HATAY

Kaynak: İHA
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