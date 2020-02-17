Payasspor'da teknik direktörlüğe Mehmet Seçkin getirildi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.
17.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:00
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'da Ferhat Timoçin'den boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Seçkin getirildi.
Kulüp Başkanı Mehmet Arslan, 46 yaşındaki Teknik Direktör Mehmet Seçkin ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Arslan, Seçkin'in takımı bugünden itibaren çalıştırmaya başladığını kaydetti. - HATAY
Kaynak: İHA
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