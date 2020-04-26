Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Karacami Mahallesinde üretilen tarla fasulyenin hasadına başlandı. Üreticilerden Sabri Kara, taze fasulyesinin kilosunun 7 liradan satıldığını söyledi. Özer, "Bu yıl çiftçimizin açısından bolluk ve bereket yılı olsun. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA