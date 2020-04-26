HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı - Ekonomi
Sabri Kara, Hatay, Payas, Ekonomi, Haber

Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı

Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.

26.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.04.2020 16:31
Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı

Hatay'ın Payas ilçesinde taze fasulye hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Karacami Mahallesinde üretilen tarla fasulyenin hasadına başlandı. Üreticilerden Sabri Kara, taze fasulyesinin kilosunun 7 liradan satıldığını söyledi. Özer, "Bu yıl çiftçimizin açısından bolluk ve bereket yılı olsun. Eğer bu fiyatlar böyle devam ederse üreticinin yüzü gülecek. Malımızın ve emeğimizin karşılığını alabileceğiz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Yurt dışından alınan telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak Ekonomi
Yurt dışından alınan telefonların kayıtsız kullanım süresi uzatılacak
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Ekonomi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince işleri büyüttü Ekonomi
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince işleri büyüttü
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor Ekonomi
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisi resmen çöktü Ekonomi
Petrol fiyatlarının düşmesiyle Rus ekonomisi resmen çöktü
Korona için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Ekonomi
Korona için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yalın Cem Yılmaz Hande Yener Haluk Levent
Spor Podolski Arda Turan Loris Karius Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Bursa Denizli Galatasaray
Şu an buradasınız: Payas'ta taze fasulye hasadına başlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 17:59:15. #1.14#
title