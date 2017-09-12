Payas'ta Organik Salatalık Üretimi

Hatay'ın Payas ilçesinde organik olarak yetiştirilen salatalığın hasadına başlandı.



İlçeye bağlı Karacami Mahallesi'ndeki çiftçiler, fasulyeden sonra ikinci ürün olarak salatalık ekti. Organik olarak yetiştirilen salatalığın hasadına başlandı.



Bu yıl verimin yüksek olması çiftçi Sabri Kara'nın yüzünü güldürdü. Kara, "Soğan ve fasulyeden sonra ikinci ürün olarak salatalık ekiyoruz. Bu yıl çok ürün aldık, fiyat da iyi. Bize iyi bir gelir kapısı oldu" dedi. - HATAY