Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti!

09.10.2019 17:08

Paris Saint-Germain'den ayrıldığı 2016 yılından beri herhangi bir takım çalıştırmayan Laurent Blanc'ın iki yıl önce Galatasaray'ın gündemine geldiği öğrenildi. Bursaspor'un eski hocası Paul Le Guen'in konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"2017 yazında ben Bursaspor'dayken onunla görüştüm. Galatasaray'la temas kurduğunu ancak sırf bir takım çalıştırmak için teknik direktörlük yapmayacağını söyledi ve bu teklifi geri çevirdi. Daha sonra Sevilla gibi takımlardan da teklif aldı. Şu an onun kulüpsüz olmasına şaşırıyorum."

BLANC'IN ADI LYON İLE ANILIYOR

Le Parisien'da yer alan haberde Blanc'ın, Devler Ligi'ni kazanabileceği bir takımı çalıştırmak istediği ifade edildi. Tecrübeli antrenörün adı Olympique Lyon ile anılıyor.

(Fotomaç)