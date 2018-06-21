PSG'li Pastore, Beşiktaş'ın Teklifini Kabul Etmedi

Talisca'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte bu boşluğu önemli bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş, Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Javier Pastore'ye teklif götürdü. Beşiktaş'la birlikte West Ham United'ın da teklif yaptığı yıldız futbolcu, buna karşın 2 takımı da geri çevirdi. Hem Beşiktaş'tan hem de West Ham'dan yıllık maaş olarak oldukça yüksek bir teklif alan ancak kabul etmeyen Pastore'nin daha düşük ücretle Roma'ya transfer olacağı iddia edildi.

KAZANDIĞINDAN DAHA AZ KAZANACAK

Yıllık 6 milyon euro kazanan ve vergi kesintilerinin ardından 4 milyon euronun yanı sıra bonuslar kazanan Pastore, şu anda kazandığı miktarın daha altına Roma'ya imza atmaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncunun hafta başına kadar sağlık kontrolünden geçerek imza atması bekleniyor.