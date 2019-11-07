Pascal Nouma'dan Babel'e olay gönderme: Pamuk şeker bir şey yazmış mı?
Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan Pascal Nouma, Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçla ilgili paylaşım yapan Babel'e göndermede bulundu. Nouma, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenildiği maç sonrasında Twitter'dan, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" yazarak Hollandalı futbolcuya göndermede bulundu.
Babel hatırlanacağı gibi 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ın Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 8-0 yenildiği maçı paylaşmıştı.
6 Kasım 2007 tarihinde oynanan maçta Liverpool forması giyen 32 yaşındaki Hollandalı isim, o maçta oyuna 63. dakikada girerek 78 ve 81. dakikalarda Beşiktaş filelerine 6 ile 7. golleri atmıştı.
Babel gelen tepkilerin ardından yaptığı paylaşımı sildi. Ancak Beşiktaş'ın eski yıldızı Nouma'dan Babel'e olay bir gönderme geldi.
"PAMUK ŞEKER BUGÜN BİR ŞEY YAZMIŞ MI?"
Nouma, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, pamuk şeker bugün bir şey yazmış mı?" ifadelerini kullandı. Nouma'nın bu paylaşımı akıllara Babel'i getirdi. Beşiktaş'ın eski yıldızının paylaşımına binlerce beğeni geldi.
İşte Pascal Nouma'nın paylaşımı:
VİDEO: Pascal Nouma'dan Babel'e olay gönderme: Pamuk şeker bir şey yazmış mı?