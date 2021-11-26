Paşa'dan Adana Demir'e çelme! Mavi Şimşekler evinde seriyi sürdüremedi
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Son haftaların formda ismi Balotelli'nin cezası nedeniyle forma giyemediği maçta gol bulamayan Mavi Şimşekler'in 2 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.
Adana Demirspor'un 2 maçlık galibiyet serisi Kasımpaşa karşısında son buldu. Mavi Şimşekler, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.
KASIMPAŞA, 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 20 puanla 10. sırada yer alırken, 3 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 10 puanla 19. sırada kendine yer buldu. Mavi Şimşekler, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına gidecek. Paşa ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
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