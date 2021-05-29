Partneri Fikret Engin'i kaybeden Murat Özarı'nın paylaşımı yürek burktu
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Partneri Fikret Engin'i kaybeden Murat Özarı'nın paylaşımı yürek burktu

Partneri Fikret Engin'i kaybeden Murat Özarı'nın paylaşımı yürek burktu
Haberler.com - Haberler | Spor

Spor dünyasının sevilen isimlerinden Fikret Engin'in ölümü futbolseverleri yasa boğdu. Fikret Engin'in birlikte eğlenceli programlar yaptığı partneri Murat Özarı'nın veda paylaşımı ise yürek burktu. Özarı sosyal medyadan arkadaşına duygusal bir veda yaptı. Omuz omuza verdiği fotoğrafı paylaşan Özarı,"Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim" notunu düştü.

Yıllarca ekranları başındaki izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatan Bay Tahmin programının sevilen sunucusu Fikret Engin'in ani vefatı herkesi yasa boğdu. Engin'in uzun yıllar birlikte program yaptığı Murat Özarı da, arkadaşını kaybetmenin acısını derinden yaşadı.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIM"

Özarı'nın Engin ile omuz omuza verdiği fotoğrafıp paylaştığı mesaj, okuyanları duygulandırdı. Özarı, "Canım kardeşim, kader arkadaşım... Seni çok özleyeceğim ve hiçbir zaman unutmayacağım... Mekanın cennet olsun" sözlerini düştü.

Partneri Fikret Engin'i kaybeden Murat Özarı'nın paylaşımı yürek burktu
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Partneri Fikret Engin'i kaybeden Murat Özarı'nın paylaşımı yürek burktu - Haberler Spor
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