Partneri Fikret Engin'i kaybeden Murat Özarı'nın paylaşımı yürek burktu

Spor dünyasının sevilen isimlerinden Fikret Engin'in ölümü futbolseverleri yasa boğdu. Fikret Engin'in birlikte eğlenceli programlar yaptığı partneri Murat Özarı'nın veda paylaşımı ise yürek burktu. Özarı sosyal medyadan arkadaşına duygusal bir veda yaptı. Omuz omuza verdiği fotoğrafı paylaşan Özarı,"Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim" notunu düştü.