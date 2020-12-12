Paris Saint-Germain ve Başakşehir Irkçılığa Karşı Tek Yürek
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Paris Saint-Germain ve Başakşehir Irkçılığa Karşı Tek Yürek

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15

Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakemin Pierre Webo'ya söylediği ırkçı söylem sonrasında ertelenen maç Parc des Princes'de tekrar oynadı. Irkçılığa karşı ortak duruş sergileyen PSG ve Başakşehir tüm dünyaya birlikte "Irkçılığa Hayır" mesajı verdiler.

Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakemin Pierre Webo'ya söylediği ırkçı söylem sonrasında ertelenen maç Parc des Princes'de tekrar oynadı. Irkçılığa karşı ortak duruş sergileyen PSG ve Başakşehir tüm dünyaya birlikte "Irkçılığa Hayır" mesajı verdiler.

Paris Saint-Germain ve Başakşehir Irkçılığa Karşı Tek Yürek

Kaynak: Dugout

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