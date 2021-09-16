Paris Saint-Germain'in Yeni Transferlerinin En İyi Anları

2021 yılı yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain futbol dünyasını salladı. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosuna katan PSG'de yeni transferlerin en iyi anlarına birlikte göz atalım.

Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz? — Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021

Dugout - Spor Haberleri