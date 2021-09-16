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Paris Saint-Germain'in Yeni Transferlerinin En İyi Anları

Dugout - Haberler | Spor

2021 yılı yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain futbol dünyasını salladı. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosuna katan PSG'de yeni transferlerin en iyi anlarına birlikte göz atalım.

2021 yılı yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain futbol dünyasını salladı. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ve Sergio Ramos gibi yıldızları kadrosuna katan PSG'de yeni transferlerin en iyi anlarına birlikte göz atalım.

Paris Saint-Germain'in Yeni Transferlerinin En İyi Anları
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