Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
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Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Paris Saint-Germain, 16 yaşından beri Milan'ın kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma'yı transfer ettiğini açıkladı. Fransız ekibi, İtalyan kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. İtalya'yla EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan Donnarumma, turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmişti.

Paris Saint-Germain, geçen sezonun sonunda prensip anlaşmasına vardığı Gianluigi Donnarumma'yı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

EURO 2020'NİN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Fransız devi, 22 yaşındaki kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri olan genç eldiven, başarısını turnuvanın en iyi futbolcusu seçilerek taçlandırmıştı.

Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı
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