Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı

Paris Saint-Germain, 16 yaşından beri Milan'ın kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma'yı transfer ettiğini açıkladı. Fransız ekibi, İtalyan kaleciyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. İtalya'yla EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan Donnarumma, turnuvanın en iyi futbolcusu seçilmişti.