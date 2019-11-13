Parfümün devleri ortak şirket kuruyor

13.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:43

Gülçiçek ailesine ait Türk esans devi MG International ve sektörün İsviçreli devi Firmenich daha güçlü bir tedarik zinciri ve bölgedeki güçlerini artırmak amacıyla joint venture kuracağını açıkladı.