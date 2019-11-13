Parfümün devleri ortak şirket kuruyor
Gülçiçek ailesine ait Türk esans devi MG International ve sektörün İsviçreli devi Firmenich daha güçlü bir tedarik zinciri ve bölgedeki güçlerini artırmak amacıyla joint venture kuracağını açıkladı.
13.11.2019 08:43 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:43
Gülçiçek ailesine ait Türk esans devi MG International ve sektörün İsviçreli devi Firmenich daha güçlü bir tedarik zinciri ve bölgedeki güçlerini artırmak amacıyla joint venture kuracağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com