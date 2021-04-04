Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ü duygulandıran asansörlü merdiven jesti
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Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ü duygulandıran asansörlü merdiven jesti

Anadolu Ajansı / Büşra Ün - Haberler | Spor

Swissotel The Bosphorus'un sponsorluğunda antrenmanlarına devam eden bedensel engelli milli tenisçi Büşra Ün, otelin kendisi için tekerlekli sandalye ile geçilebilecek merdiven asansörü yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Swissotel The Bosphorus'un sponsorluğunda antrenmanlarına devam eden bedensel engelli milli tenisçi Büşra Ün, otelin kendisi için tekerlekli sandalye ile geçilebilecek merdiven asansörü yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, otelin asansörlü merdiven imkanı oluşturmasından duyduğu mutluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Yaklaşık 3 aydır Swissotel'de konaklıyor ve antrenman yapıyordum, her şeyi tek başına halledebiliyordum ama bu merdivenden geçmek için arkadaşlarımın yardımına ihtiyaç duyuyordum. Burada kalamazsın, antrenman yapamazsın, buranın yapısı sana uygun değil diyenlerin aksine Swissotel yine her şeyi tek başına halledebilmem için benim bile hayal edemeyeceğim şeyleri yapmaya devam ediyor. Ağlamıyorum gözüme toz kaçtı. Teşekkür ederim Swissotel. İyi ki varsınız."

Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ü duygulandıran asansörlü merdiven jesti
Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ü duygulandıran asansörlü merdiven jesti
Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ü duygulandıran asansörlü merdiven jesti
Paralimpik tenisçi Büşra Ün'ü duygulandıran asansörlü merdiven jesti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Ün

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