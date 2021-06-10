Paralimpik okçular, Tokyo 2020 için kampa girecek
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Paralimpik okçular, Tokyo 2020 için kampa girecek

Paralimpik okçular, Tokyo 2020 için kampa girecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Paralimpik okçular, 14-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak.

Paralimpik okçular, 14-25 Haziran tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlık kapsamında Okçular Vakfı Riva Tesisleri'nde kampa girecek.

Milliler kampta, 6-10 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek ve Tokyo 2020 için son kota hakkı niteliği taşıyan Para Okçuluk Dünya Sıralaması Turnuvası'na da hazırlanacak.

Kamp kadrosunda kadınlarda Yağmur Şengül, Merve Nur Eroğlu, Sevgi Yorulmaz, Zehra Özbey Torun, Öznur Cüre ve Fatma Danabaş, erkeklerde ise Vedat Aksoy, Sadık Savaş, Murat Turan, Bülent Korkmaz, Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu ve Nihat Türkmenoğlu'ndan oluşan 13 sporcu yer alıyor.

Kamp süresince millilere, teknik direktörler Özcan Ediz, Hasan Basri Hancı ve antrenör Ebru Esen ile fizyoterapist Aynur Demirel eşlik edecek.

Okçuluk Milli Takımı, erkeklerde Bahattin Hekimoğlu, Bülent Korkmaz, Murat Turan, Özgür Özen ve Sadık Savaş, kadınlarda ise Yağmur Şengül ve Sevgi Yorulmaz ile Tokyo 2020'ye 7 kota hakkı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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