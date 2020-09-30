Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak

Forvet bölgesine Aston Villa'dan Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, bir süredir görüşme sağladığı Papiss Cisse ile de mutlu sona ulaştı. Senegalli futbolcu bugün saat 16.55'te sarı-lacivertliler için İstanbul'da olacak.