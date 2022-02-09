SPOR Papiss Cisse : Birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Papiss Cisse ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, ara transfer döneminin son dakikalarında son olarak Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Papiss Cisse'yi 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına renklerine bağladı. 36 yaşındaki forvet oyuncu için İstanbul'da gerçekleşen imza törenine başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Transferin son anında Papiss Cisse'nin müjdesini vermek istediğini dile getiren Selimoğlu, "Papiss Cisse'yi 1,5 yıllığına, önümüzdeki yıl opsiyonlu olmak üzere Rizesporumuza kazandırdık. Umarım onun için ve bizim için hayırlı transfer olur. Papiss Cisse artık Rizespor'da, bu sezon bizim formamızı terletecek" dedi.

Papiss Cisse ise "Ben artık Rizespor oyuncusuyum. Birlikte çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili takım ara transfer döneminde, Yusuf Sarı, Kubilay Kanatsızkuş, Eren Albayrak, Gedson Fernandes, Carlos Ponck ve son olarakta Papiss Cisse'yi renklerine bağladı.