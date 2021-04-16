Papara yasaklandı mı? Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasını yasakladı!

Papara yasaklandı mı? Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz" ifadelerinin yer aldığı yönetmeliğin 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklandı. Merkez Bankası yönetmeliğine göre Papara ile kripto para alım satımlarına yönelik de karar alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, "Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz" ifadeleri yer alınca, Papara yasaklandı mı? Binance, Paribu ve BTCtürk Papara ödeme sona mı erdi? soruları arttı.

PAPARA YASAKLANDI MI?

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası yönetmeliğine göre Papara ile kripto para alım satımları hakkında karar alındı. Yönetmeliğin 4. maddesi kripto para borsaları ile bankalar arasındaki para transferlerini yasaklıyor.

Türkiye'de hızlıpara, QQ Money, İninal, İyzi, Turkcell, Vodafone ve Papara başta olmak üzere 22 tane Elektronik Para kuruluşu bulunur.

Bankalar kripto para borsalarına gönderilecek ve çekilecek fonlara artık aracılık etmeyecek. Kripto para borsalarındaki varlıklarını banka hesaplarını çekemeyecek ve borsalara bankalar aracılığıyla para yatıramayacak. Bankaların da bu yönetmelik ile engellenip engellenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Binance borsasında oynayanlar için Papara ile Kripto para alınıp satılacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

"KULLANILAMAZ, HİZMET SUNULAMAZ"

30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanan yönetmelikte şöyle denildi:

* MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

* MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (f) alt bendi ile dördüncü fıkrası ve 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

* MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık, dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

* Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

* MADDE 4 – (1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez.

* Bu Yönetmelik 30/4/2021 tarihinde yürürlüğe girer. Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.