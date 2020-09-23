Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir
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Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Covid-19 pandemisi sürecinde para politikalarını "likidite ve kredi sıkışması" sorunlarına odaklayan ECB'nin artık "enflasyon hedeflemesi"ne dönme konusuna odaklanabileceği uyarısı yaptı.

Panetta: ECB enflasyon hedeflemesine dönmeye odaklanabilir
23.09.2020 08:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:05

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, Covid-19 pandemisi sürecinde para politikalarını "likidite ve kredi sıkışması" sorunlarına odaklayan ECB'nin artık "enflasyon hedeflemesi"ne dönme konusuna odaklanabileceği uyarısı yaptı.

ECB'nin uyguladığı önlemlerin, "kredinin hanehalkına ve şirketlere erişimini" sağladığına ve politikalarını "daha güçlü" duruma getirdiğine dikkat çeken Panetta, bununla birlikte alınan sonuçların "henüz tatmin edici olmadığı"nı vurguladı.

Panetta bu duruma örnek olarak da, Euro bölgesi bütçe açığının bu yıl gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 8.8'ine yükselmesinin beklendiğini ve enflasyonun ise "yalnızca yüzde 1.3 düzeyinde" kalacağını gösterdi.ECB'nin pandemiye para politikası tepkisinin, birçok risklerini ortadan kaldırdığını, Euro bölgesinin her yerinde çok uyumlu finansal koşullarını koruduğunu ve diğer politikalarla tamamlayıcılığı güçlendirdiğini vurgulayan Panetta, buna karşılık belirsizliklerin sürdüğü ve öngörülen enflasyon gelişmelerinin hedeflerin gerisinde kaldığı uyarısı yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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