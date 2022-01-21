Basketbol: THY Avrupa Ligi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi
AA / Berad Büyük - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya)Anadolu Efes: Larkin 11, Micic 20, Anderson, Dunston 14, Moerman 15, Simon 10, Pleiss 4, Beaubois 4, Singleton, Bryant 4Panathinaikos: Perry 3, Papapetrou 7, White 15, Evans 4,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Milan Nedovic (Slovenya)

Anadolu Efes : Larkin 11, Micic 20, Anderson, Dunston 14, Moerman 15, Simon 10, Pleiss 4, Beaubois 4, Singleton, Bryant 4

Panathinaikos : Perry 3, Papapetrou 7, White 15, Evans 4, Sant-Roos 5, Kaselakis, Macon 17, Bochoridis 2, Kavvadas 8, Nedovic 20

1. Periyot: 17-12

Devre: 39-42

3. Periyot: 65-62

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-81 yendi.

Bu sonuçlar Anadolu Efes ligdeki 10. galibiyetini alırken, Yunan ekibi 15. kez mağlup oldu.

Anadolu Efes, Larkin'in dışardan, Dunston'ın ise pota altından bulduğu sayılarıyla ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Tempoyu artıran Panathinaikos bitime 3 dakika kala eşitliği sağlasa da (12-12) ev sahibi ekip, ilk periyodu 17-12 üstün tamamladı.

Panathinaikos, karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun 7. dakikasını üst üste bulduğu 3 üç sayılık basketlerle 36-33 önde geçti. Konuk ekip, kalan bölümde Anadolu Efes'in etkili olamaması üzerine soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe sert savunma yaparak başlayan Anadolu Efes, 23. dakikaya 47-44 önde girdi. Karşılıklı atışlarla skor üstünlüğünün el değiştirdiği periyotta daha az hata yapan ev sahibi ekip, 27. dakikayı 60-55 önde geçti. 3. çeyrek, lacivert-beyazlı takımın 65-62 üslüğüyle sona erdi.

Son çeyreğe daha iyi başlayan Panathinaikos, 32. dakikada eşitliği sağlarken (69-69) 34. dakikada öne geçti: 74-73. İki takım da uzun süre karşılıklı hücumlardan eli boş dönerken Anadolu Efes, bitime 2 dakika kala Micic ile eşitliği tekrar sağladı: 76-76. Konuk ekip bitime 1 dakika 10 saniye kala 80-78 öne geçti. Dunston, 50 saniye kala kendisine yapılan faul sonrası kullandığı iki serbest atışın birinden yararlanırken farkı 1'e indirdi: 80-79. White'ın kullandığı serbest atış sonrasında konuk ekip bitime 14 saniye kala skoru 81-79'a getirdi. Anadolu Efes, bitime 1.1 saniye kala Moerman'ın attığı üç sayılık basketle karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

Basketbol: THY Avrupa Ligi

AA / Berad Büyük - Spor Haberleri

Panathinaikos, Anadolu Efes, Sinan Erdem, Milan, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title