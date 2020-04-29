"Pamukluk Barajı inşaatı devam etmeli” Pamukluk Barajı'ndaki inşaat çalışmalarının ödenek sorunu nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirten MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, kent ekonomisi ve bölge tarımı için stratejik öneme sahip olan projesinin devam etmesi için tüm önlemlerin alınmasını istedi.

Pamukluk Barajı'ndaki inşaat çalışmalarının ödenek sorunu nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirten MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, kent ekonomisi ve bölge tarımı için stratejik öneme sahip olan projesinin devam etmesi için tüm önlemlerin alınmasını istedi. Kaynak: Dunya.com