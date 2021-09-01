Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı temmuzda 250 bini geçti
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Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı temmuzda 250 bini geçti

Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı temmuzda 250 bini geçti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Ekonomi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de temmuz ayındaki ziyaretçi sayısı, yılın 6 aylık toplamını geride bırakarak 258 bin 305 olarak kayıtlara geçti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de temmuz ayındaki ziyaretçi sayısı, yılın 6 aylık toplamını geride bırakarak 258 bin 305 olarak kayıtlara geçti.

Dünyaca ünlü beyaz travertenleriyle 2019'da 2 milyon 580 bin 245 kişiyi ağırlayan Pamukkale, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen seneyi 625 bin 120 ziyaretçiyle kapattı.

Kademeli normalleşmeyle ziyaretçi sayısı artmaya başlayan ören yerini, bu yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 50 artışla 250 bin 158 kişi gezdi.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve antik kentiyle yılın her mevsimi ilgi gören Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı, temmuzda ilk 6 ayın toplam rakamını geçerek 258 bin 305'e çıktı.

Pamukkale'de, ağustosta da günlük ortalama ziyaretçi sayısının 10 bine yakın seyrettiği, bu ay da 250 binin geçilmesi halinde yıllık ziyaretçi rakamının 1 milyonu aşabileceği belirtildi.

"İlk 6 aydaki misafirden fazlasını temmuzda ağırladık"

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, salgından dolayı evlerine kapanan insanların normalleşmeyle birlikte tatile çıktıklarını belirtti.

Yaz mevsiminin de etkisiyle tatil yörelerinde yoğunluk yaşandığına dikkati çeken Şen, şöyle konuştu:

"Genellikle sahil yörelerinin tercih edildiği bu mevsimde UNESCO'nun hem kültürel hem de doğal yönden Dünya Mirası Listesi'nde olan Pamukkale de ziyaretçi akınına uğradı. Kısıtlamanın kalkmasından sonraki dönemde ziyaretçi sayısı artan Pamukkale'de bu yılın ilk 6 ayındaki misafirden fazlasını temmuz ayında ağırladık. Bu artışta yerli turistin yanında Avrupa'dan gelen gurbetçi vatandaşların ziyaretleri de etkili oldu. Temmuz ayı ile birlikte geçen yılın toplam ziyaretçi sayısını geride bıraktık. Tüm dünyanın tedbirlere uyarak Kovid-19 salgınından kurtulmasını ve eski günlere dönülmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Pamukkale'nin ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyonun üzerinde olacağını tahmin ediyoruz."

Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı temmuzda 250 bini geçti
Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı temmuzda 250 bini geçti
Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı temmuzda 250 bini geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı temmuzda 250 bini geçti - Haberler Ekonomi
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