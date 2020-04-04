Palandöken: "Destekler tüm esnaf düşünülerek devam etmeli" Tüm esnaf kesiminin desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Covid-19 nedeniyle 500 bine yakın esnafımız dükkanını kapattı.

Tüm esnaf kesiminin desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Covid-19 nedeniyle 500 bine yakın esnafımız dükkanını kapattı. Sosyal güvenlik primi ödemelerine bakılmaksızın tedavi ve ilaç alma sağlanmalı. Çalışmaya devam eden ise özellikle şoför esnafımız yolcu sayısının bir anda azalması nedeniyle en çok mağduriyet yaşayan kesim oldu. Bu nedenle akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmaması sevindirici bir gelişme olacaktır" dedi.

İş yerini kapatan ve çalışmaya devam etmek zorunda olan esnaf için desteklerle ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2 milyon esnafımızın 500 bine yakını iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Taksici, kamyoncu, otobüsçü, fırıncı, bakkal gibi diğer kesim esnafımız ise hala çalışmak zorunda. İş yerini kapatan, yanında işçisi, çırağı olan esnafımız da, çalışmak zorunda olan esnafımız da büyük bir mağduriyet yaşadı. Kredi, erteleme, ödemeler ve kısa çalışma ödeneği gibi verilen destekler nefes aldırsa da halen atılması gereken adımlar var. Bu konuda konfederasyon olarak ilgili yetkililer ile görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm siyasi liderlerle görüşüyor, meclis komisyonlarında konuşuyoruz. Atılması gereken diğer adımların başında sosyal güvenlikte primin yatırılıp yatırılmadığına bakılmaksızın tedavi edilmesi ve eczanelerden ilaç alınabilmesinin önü açılması geliyor" şeklinde belirtti.

"En çok mağdur olan kesimlerden biri şoför esnafı"

Vatandaşların evlerinde izole olması nedeniyle şoför esnafının yolcu sayısında ani düşüş olduğunu hatırlatan Palandöken, "Virüsün yayılmasını önlemek adına evlerde kalmayı sonuna kadar destekliyor ve bu harekete uyuyoruz. Fakat şoför esnafımız çalışmaya devam etmek zorunda. Yolcu sayısının ani düşüşü ise taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü gibi tüm şoför esnafımızın en çok mağdur olan kesim olmasına neden oldu. Taksilerde tek çift plaka sistemi olumlu fakat her durakta bu sayılar eşit değil. Kamyoncu, nakliyeci esnafımız da aynı şekilde halen yollarda. Bu nedenle bu zor dönemi atlatana kadar şoför esnafımızın kullandığı akaryakıtta ÖTV ve KDV alınmamalı. Çünkü bu günlerde maliyet kazancın kat be kat altında kalıyor. Akaryakıtta destekle birlikte asgari ücret düzeyinde bu kesime de bir yardım verilmesi, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çok önemli bir adım olacaktır" diye vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA