Pako Cruz, TOFAŞ'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pako Cruz, TOFAŞ'ta

Pako Cruz, TOFAŞ'ta
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Spor

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Meksikalı skorer oyun kurucu Pako Cruz'u kadrosuna kattı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Meksikalı skorer oyun kurucu Pako Cruz'u kadrosuna kattı.

2021-2022 Sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçtiğimiz sezon HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da başarılı bir performans sergileyen Francisco "Pako" Cruz ile anlaşma sağladı. Meksika Milli Takımı forması da giyen Pako, 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde 34.05' dakika ortalamasıyla maç başı en fazla süren alan oyuncu; 19.5 sayı-3.8 ribaund-5.4 asist-1.2 top çalma ortalamalarıyla süre aldığı dakikalar içerisinde maç başı en fazla skor üreten oyuncu olmuştu. Pako Cruz ayrıca yüzde 43.8 üç sayı isabeti ortalamasıyla ligde en fazla üç sayılık basket kaydeden oyuncular listesinde de üçüncü sırada yer aldı.1989 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapmaktadır.


Pako Cruz, TOFAŞ'ta
Pako Cruz, TOFAŞ'ta
Pako Cruz, TOFAŞ'ta
Pako Cruz, TOFAŞ'ta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Merve Dizdar İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pako Cruz, TOFAŞ'ta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 15:25:52. #1.16#

title