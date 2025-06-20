Pachuca hangi ülkenin takımı, hangi lige oynuyor? Pachuca takım değeri ne kadar?

Pachuca hangi ülkenin takımı, hangi lige oynuyor? Pachuca takım değeri ne kadar?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları kapsamında Real Madrid ile Pachua karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maç, 22 Haziran Pazar günü saat 22.00'de futbolseverlerle canlı yayında buluşacak. Pachuca hangi ülkenin takımı, hangi lige oynuyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "Real Madrid - Pachua" karşılaşması 22 Haziran, Pazar günü saat 22.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Pachuca hangi ülkenin takımı, hangi lige oynuyor?

PACHUCA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGE OYNUYOR?

Pachucatakım değeri : 56 milyon euro

Temsil ettiği yer : Pachuca, Meksika

Club de Futbol Pachuca veya genellikle kullanım şekliyle sadece Pachuca, Meksika'nın önde gelen futbol takımlarından biridir ve ülkenin en eski profesyonel futbol kulübüdür.1901 yılında şehirdeki maden işçileri tarafından kurulmuştur ve aynı zamanda Meksika liginin kurucuları arasındadır.Son on yıl içinde kulüp, 3 CONCACAF kupası kazandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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