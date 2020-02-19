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Pablo Mari Arsenal Formasıyla İlk Kez Sahaya Çıktı

Arsenal tarafından Brezilya klüplerinden Flamengo'ya kiralanan İspanyol stoper Pablo Mari takımına geri döndü. Arsenal ve Chelsea'nin U23 takımlarının karşılaştığı maçta Pablo Mari Arsenal formasıyla sahadaki yerini aldı.

19.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:20

tarafından klüplerinden Flamengo'ya kiralanan İspanyol stoper Pablo Mari takımına geri döndü. Arsenal ve 'nin U23 takımlarının karşılaştığı maçta Pablo Mari Arsenal formasıyla sahadaki yerini aldı.

Kaynak: Dugout

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