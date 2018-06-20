Özgür Özkaya ile Necati Yılmaz, Gazişehir Gaziantep'ten Ayrıldı

Futbolcular Özgür Özkaya ile Necati Yılmaz, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'e veda etti.

Sözleşmeleri sonra eren defans oyuncusu Özgür Özkaya ile kaleci Necati Yılmaz, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.

Özgür Özkaya, mesajında, eski kulübü ve Gaziantep halkına bugüne kadar verdikleri destekler için teşekkür ederek, yeni sezonda Gaziantep ekibinde olmayacağını kaydetti.

Necati Yılmaz ise Gazişehir Gaziantep ile yollarını ayırdığını bildirerek, "Başta başkanımız Adil Konukoğlu olmak üzere herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin, her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.