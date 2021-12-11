Özgür Demirtaş'ın paylaştığı kasadan tuvalet kağıdı çıktı

Döviz kurundaki artışla beraber iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Zam furyasından tuvalet kağıdı da nasibi alırken ekonomiye dair yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Özgür Demirtaş duruma kayıtsız kalamadı.

Tuvalet kağıdına gelen zamma gönderme yapan Demirtaş'ın paylaştığı videoda şifre ile açılan bir elektronik kasadan tuvalet kağıdı çıktığı görülüyor. Kasayı açan kişinin tuvalet kağıdından bir parça aldıktan sonra tekrar yerine koyması dikkat çekti. Video kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet