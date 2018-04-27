Özelleştirmede Kastamonu Şeker Fabrikasına Talip Çıkmadı

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde Alpullu Şeker Fabrikası ve Muş Şeker Fabrikası satılırken, Kastamonu Şeker Fabrikasına alıcı çıkmadı. Alpullu Şeker Fabrikası 150 milyon Türk lirasına, Muş Şeker Fabrikası ise 230 milyon liraya satıldı.

Şeker fabrikaları özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri, Başbakanlık Özelleştirme İdaresinde gerçekleşti. İlk satışa çıkan Alpullu Şeker Fabrikası oldu. Albayrak Grubu, Ersel Grubu, Binbir Gıda AŞ ve Alpullu Şeker Kooperatifi olmak üzere 4 şirket yarıştı. Kapalı tekliflerin ardından rezerv teklifler tamamlandıktan sonra pazarlık süreci başladı başladı. 1. tur elemesiz kapalı tur şeklinde gerçekleşti. Sonra elemeli 1. tura geçildi. Bu turda en düşük veren şirket elenmeli şeklinde ilerledi. Kapalı tekliflerde en yüksek 131 milyon Türk lirası oldu. Komisyon başkanı açık arttırma miktarını 149 milyon 900 bin Türk lirası olarak belirledi. İlk teklifi Binbir Gıda AŞ 150 milyon Türk lirası olarak verirken, Albayrak Grubu çekildi. Böylece Alpullu Şeker Fabrikası, Binbir Gıda AŞ'nin oldu.

Muş fabrikası için yapılan özelleştirme ihalesine MBD İnşaat, Sanayi ve Turizm AŞ ve Albayrak Grubu olmak üzere iki şirket katıldı. Şirketler kapalı olarak tekliflerini komisyon başkanına sundu. İhale, yazılı 1 tur elemesiz olarak gerçekleşti. Daha sonra açık arttırma usulüne geçildi. Komisyon başkanı, açık arttırma tutarını 199 milyon 900 bin Türk lirası olarak açıkladı. Yaklaşık 123 tur şeklinde gerçekleşen ihalede kıyasıya rekabet yaşandı. Muş Şeker Fabrikası, 230 milyon 200 bin Türk lirası ile MBD İnşaat, Sanayi ve Turizm AŞ'nin oldu.

Kastamonu satışı iptal oldu

Kastamonu Şeker Fabrikası ihalesine Kastamonu Ortak Girişim Grubu ve Şeker Ortak Girişim Grubu katıldı. İhale rezerv teklifler alınarak başladı. Ardından açık arttırmaya geçildi. Başlangıç fiyatı 119 milyon 600 bin Türk lirası olarak belirlenirken, iki firma da teklif vermeyerek ihaleden çekildi. Kastamonu Şeker Fabrikasının da Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları ile birlikte yeniden satışa çıkarılması bekleniyor. - ANKARA