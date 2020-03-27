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Hakan Güldağ, Ali Ağaoğlu, Türkiye, Ekonomi, Ekonomi

Özel tertip tahvil 'çare' olabilir

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

27.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 27.03.2020 05:07
Özel tertip tahvil 'çare' olabilir

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi...

Kaynak: Dunya.com

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