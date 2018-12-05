Sultan Sazlığı'ndaki Kamış Hasadına Kuraklık Darbesi

Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde hasadın başlamasıyla işe koyulan yöre halkı, yağışların azlığı nedeniyle kamış veriminin düşük olmasından yakındı.

Kayseri'nin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçe sınırlarında bulunan 428 bitki türü ve 301 kuş türünü bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı, yöre halkının geçim kaynağında da önemli rol oynuyor. Kasım ayının başında başlanan ve dünyanın en iyi kamışlarının yetiştiği Sultan Sazlığı'nda çalışanlar, yağışların azlığı nedeniyle kamış veriminde büyük oranda düşüş olduğunu ifade etti.

Develi'nin Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan ve Sultan Sazlığı'nda 33 yıldır kamış hasadında çalıştığını söyleyen 50 yaşındaki Mehmet Kılınç, "Kasım ayında hasat mevsimi başlayınca Sultan Sazlığı'na geliyoruz. Hasat mevsimi Şubat ayına kadar devam ediyor. Hasat başlayınca sazlıkta çadır kuruyoruz ve sazlık naklindeki maliyeti azaltmak için burada kalıyoruz. Orakla biçtiğimiz kamışları şirkete götürüp teslim ediyoruz" dedi.

Bu yıl sazlıkta verimin çok düşük olduğunun altını çizen Mehmet Kılınç, "Bunun nedeninin de iklimsel olduğunu düşünüyoruz. Mevsiminde yağış olmadığından dolayı fazla kamış yetişmemiş. Her yıl 150 kişi sazlık hasadı için bölgeye gelirdi ama bu yıl bölgeye gelenlerin sayısı 30'u ancak buluyor. Verim iyi olduğu zaman 150 bin bağ kadar kamış çıkarıyorduk. Kişi başına da 5 bin bağ düşüyordu. Bu yıl ise kişi başı en fazla bin bağ kamış çıkar diye tahmin ediyoruz fazlası olmaz" diye konuştu.

Kılınç, kamışların şirketler vasıtası ile Avrupa ülkelerinde çatı kaplamalarında ve bungalov evlerinin yapımında, Türkiye'de ise kıyı kesimlerinde kullanıldığını söyledi.

Sindelhöyük'te yaşayan ve 25 yıldır kamış bağlama işinde çalışan Muzaffer Kalleş, Sultan Sazlığı'ndan kesilerek getirilen kamışların temizliğini yaptığını anlatarak, "Daha sonra şirketler aracılığı ile ülke içi ve ülke dışına satılıyor" dedi.

Sultan Sazlığı'nın yaşanan kuraklık nedeniyle ölme derecesinde olduğunu ifade eden Mustafa Kalleş, "Yetkililerin bu konuda bir çözüm üretmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kuraklıktan dolayı su gelmiyor gelse bile zamansız geliyor. Sazlığın iyi yetişmesi için suyun zamanında gelmesi lazım. Yağışlar 6 ayda bir olunca yağış yetersiz kalıyor. Eskiden bir milyon bağ biçilirdi ve yerinde de kalırdı. Şimdi ise çıkacağı 100 bin bağ kamış ancak. Biz günde 150 bağ kamış telliyoruz. Bir bağ ise 30 kuruşa denk geliyor" şeklinde konuştu.

Sultan Sazlığı'ndaki hasat Şubat ayına kadar devam edecek. - KAYSERİ