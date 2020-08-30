Özel okullarda KDV oranı yüzde 1'e indirildi Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle özel okullarda halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Özel okullarda KDV indirimi yapıldı. Yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi. İndirim kararı 1 Eylül 2020 ile 30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar özel üniversiteler için de geçerli olacak.

VELİLERE OLUMLU YANSIMASI AMAÇLANIYOR

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.