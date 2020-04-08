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Osman Tarık, Antalya, Ekonomi

Özel OFM Hastanesi çalışanlarını çıkarmayacak

Antalya'da faaliyete bulunan Özel OFM Antalya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, koronavirüs salgını nedeniyle özel sağlık kurumlarının da zor durumda kaldığını belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen hastane çalışanlarını işten çıkarmayacaklarını belirtti.

08.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:40
Özel OFM Hastanesi çalışanlarını çıkarmayacak

Antalya'da faaliyete bulunan Özel OFM Antalya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, koronavirüs salgını nedeniyle özel sağlık kurumlarının da zor durumda kaldığını belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen hastane çalışanlarını işten çıkarmayacaklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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