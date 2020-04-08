Özel OFM Hastanesi çalışanlarını çıkarmayacak Antalya'da faaliyete bulunan Özel OFM Antalya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, koronavirüs salgını nedeniyle özel sağlık kurumlarının da zor durumda kaldığını belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen hastane çalışanlarını işten çıkarmayacaklarını belirtti.

Antalya'da faaliyete bulunan Özel OFM Antalya Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tarık Özçelik, koronavirüs salgını nedeniyle özel sağlık kurumlarının da zor durumda kaldığını belirterek, tüm olumsuzluklara rağmen hastane çalışanlarını işten çıkarmayacaklarını belirtti. Kaynak: Dunya.com