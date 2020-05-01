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(Özel) Korona virüs Ramazan'da tatlı satışlarını da vurdu

(Özel) Korona virüs Ramazan'da tatlı satışlarını da vurdu
01.05.2020 09:53 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:53

Bursa'da satışlarını arttırmak için için Ramazan ayını dört gözle bekleyen tatlıcıların bu yıl satışları korona virüs sebebiyle yüzde 60 azaldı.

Bursa'da satışlarını arttırmak için için Ramazan ayını dört gözle bekleyen tatlıcıların bu yıl satışları korona virüs sebebiyle yüzde 60 azaldı.

Her yıl Ramazan ayı öncesi tatlı tüketimine rağbet arttığı için hummalı bir hazırlık içine giren tatlıcılar, bu yıl korona virüs sebebiyle kara kara düşünüyor.

Her Ramazan öncesi fırsatçılar tarafından fıstık ve hammadde fiyatlarına fahiş zam yapıldığı için zam yapılmak zorunda kalınan tatlı fiyatları bu yıl geçen yılın fiyatlarıyla satılmasına rağmen talep görmüyor. Her Ramazan, satış yapmaya yetişemeyen tatlıcılar bu yıl en sakin günlerini yaşıyor.

Tatlı fiyatlarının geçen yılın fiyatlarıyla aynı olduğunu ifade eden Bursa Tatlıcılar Odası Başkanı Necip Daş, "Bu Ramazan ayında mağdurları yaşıyoruz. Bu yıl tatlı satışları çok düşük. Geçen yıla oranla satışlar yüzde 60 daha az. Hammadde fiyatları yüzde 10 artmasına rağmen biz tatlıları geçen yılın fiyatlarıyla satıyoruz. Buna rağmen satışlarımız çok düşük, tulumba tatlısı 25 lira, cevizli baklava 50 lira, fıstıklı baklava ise 80-100 liradan satılıyor. Geçen yılla fiyatlar aynı ama talep yok. İnşallah önümüzdeki günlerde talep artar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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