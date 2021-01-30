Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi
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Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi

30.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:25
Özel İletişim Vergisi oranları yüzde 10 olarak belirlendi

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.

İletişim hizmetlerine uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranları yüzde 10 olarak tespit edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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