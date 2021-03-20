Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadını aynı anda idare ediyor

Aktif futbolculuğu döneminde inanılmaz yeteneğiyle dikkat çeken fakat özel hayatındaki sorunlar sebebiyle bir türlü kendisinden beklenen seviyeye çıkamayan eski futbolcu Adriano, aşk hayatında hareketli günler geçiriyor. Brezilyalı eski futbolcunun bir zamanlar nişanlı olduğu Victoria Moreira ve eski kız arkadaşı Micaela Mesquita ile aynı anda aşk yaşadığı iddia edildi. Adriano bu iddialara Instagram hesabından gülerek paylaştığı, "2 eski kız arkadaşım yok, 5 tane var" mesajıyla yanıt verdi.

Brezilya ve Inter'in eski futbolcusu Adriano aşk hayatında hareketli günler yaşıyor. Brezilya'da yayın yapan Extra Globo'nun haberine göre, 39 yaşındaki eski futbolcu, bir zamanlar nişanlı olduğu Victoria Moreira ve eski kız arkadaşı Micaela Mesquita ile aynı anda aşk yaşıyor. Haberde Adriano'nun iki kız arkadaşının da bu durumdan habersiz olduğu yazıldı.

2 KADINLA AYNI ANDA AŞK YAŞIYOR

Son olarak Victoria Moreira ile lüks bir otelin kral dairesinde görülen Brezilyalı futbolcunun, Micaela Mesquita'yı da evinde sık sık ziyaret ettiği öne sürüldü.

MALİKANESİNİ SATIP OTELE YERLEŞTİ

Adriano geçtiğimiz günlerde 1,4 milyon euro yaklaşık 12 milyon liralık malikanesini satıp Rio de Janeiro'daki lüks bir otele yerleşmişti. 39 yaşındaki eski futbolcu, daha önce Haziran 2020'ye kadar Victoria ile nişanlıyken, 2016 ve 2018 arasında Micaela ile kısa bir ilişki yaşadı.

"2 ESKİ KIZ ARKADAŞIM YOK, 5 TANE VAR"

Adriano, Instagram hesabından ironik bir mesaj yayınlayarak, "2 eski kız arkadaşım yok, 5 tane var" ifadelerini kullandı.